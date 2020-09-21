"Дані можуть знову злити": у SoftServe розповіли про те, як їх зламали
У великій українській компанії SoftServe готуються до нових публікацій даних, які викрали хакери, а також пояснили як сталася кібератака.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"У результаті [атаки] було пошкоджено поштовий сервер компанії, виведено з ладу низку корпоративних сервісів, скомпрометовано внутрішній файловий сервер. Зловмисникам вдалося скачати фрагменти різної інформації, яку, з метою тиску на компанію, вони виклали у відкритий доступ.
...Ми очікуємо, що нові дані знову можуть бути опубліковані і готові до цього", - пояснюють у SoftServe.
Також у компанії пояснюють, що усі ключові корпоративні системи знаходяться на захищених хмарних платформах низки світових провайдерів, які не постраждали.
"Ми залучили зовнішню компанію – одного з провідних світових експертів з кібербезпеки для проведення комплексного незалежного розслідування цього інциденту, яке буде завершене найближчим часом", - резюмують у компанії.
Нагадуємо, раніше стало відомо хакери опублікували проекти клієнтів, і ймовірно особисті дані співробітників однієї з найбільших українських IT-компаній SoftServe.
Економічна правда
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