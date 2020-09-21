Виробництво агропродукції в Україні цьогоріч впало на 10% 

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2020 року скоротилося на 9,8%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України, пише agronews.ua.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 14,3%, а господарства населення — на 3,7%.

Виробництво рослинницької продукції всіма суб’єктами АПК скоротилося на 12,7%, виробництво тваринницької продукції — скоротилося на 2,2% у порівнянні з січнем-серпнем 2019 року.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

За даними Держстату, зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 2019 рік склало 1,1% у порівнянні з попереднім роком.





