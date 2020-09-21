Блокування ввезення бітуму з Білорусі припинено - Держмитслужба

Водії вантажівок у пункті пропуску "Виступовичі" на українсько-білоруському кордоні припинили блокування бітумовозів на в'їзд в Україну завдяки домовленостям із митною службою, ситуація в пункті пропуску стабілізується,

Про це повідомила Держмитслужба передає Інтерфакс-Україна.

"Водії вантажівок припинили блокування бітумовозів, які прямують у рамках реалізації програми "Велике будівництво", та погодилися пропускати їх окремою чергою, але за умови, що митне оформлення інших товарів відбуватиметься паралельно з бітумом", - йдеться в інформації служби.

Від 00:00 20 вересня станом на 16:00 в цьому пункті пропуску на в'їзд було оформлено 144 транспортні засоби (ТЗ) із різними товарами, на виїзд - 130, тоді як близько полудня в черзі на в'їзд в Україну було майже 900 ТЗ, на виїзд - 300.

"Закликаємо перевізників стежити за ситуацією на кордоні та за можливості для перетину митного кордону обирати інші пункти пропуску", - зазначає Держмитслужба.

Раніше відомство повідомило, що ситуація в пункті пропуску "Виступовичі" з суботи на неділю значно погіршилася, ввезення бітуму з Білорусі було різко обмежено через протест інших перевізників проти їх першочергового оформлення.

Затори у "Виступовичах" виникли через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі", спричиненого ситуацією з хасидами. Держмитслужба докладала особливих зусиль, щоб перевезення бітуму у виниклій ситуації відбувалися без затримок, оскільки він має обмежений термін транспортування, проте це викликало протести інших вантажоперевізників.