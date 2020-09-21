Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію стадіону у Кривому Розі

Верховна Рада прийняла законопроєкт №3991 про зміни до державного бюджету у якому, зокрема, закладено виділення 150 мільйонів гривень на реконструкцію стадіона "Металург" у Кривому Розі.

Про це у Facebook повідомив Радник голів Запорізької та Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Згідно із порівняльною таблицею законопроєкту на таку ж суму пропонується зменшити видатки на обслуговування державного боргу.

"Три місяці назад була тільки ідея. Через три місяці є фінансування і проєкт реконструкції", - прокоментував Голик.

Нагадуємо:

У червні Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".

26 серпня Зеленський відвідав матч першого попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".