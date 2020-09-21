Україна і Туреччина спільно розвиватимуть космічну індустрію

Українська і турецька космічна промисловості поглиблять співробітництво з метою створення спільних програм у космічній галузі.

Про це йшлося на зустрічі віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського із офіційною делегацією Туреччини на чолі з головою Національного космічного агентства Туреччини Сердар Гусейном Йилдиримом, передає "Урядовий портал".

"Цей спільний проєкт буде суттєвим поглибленням співробітництва між Україною та Туреччиною в космічній галузі, а також є першим кроком у реалізації домовленостей, які були досягнуті під час візиту української делегації до Туреччини наприкінці серпня, під час якої Олег Уруський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та іншими високопосадовцями цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні турецька делегація ознайомилась із можливостями основних підприємств Державного космічного агентства України, відвідавши "Конструкторське бюро "Південне" та "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

Економічна правда