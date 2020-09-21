Школа економічної журналістики УП та DW запускає онлайн-курс

Школа економічної журналістики — спільний проєкт Української правди та Академії Deutsche Welle, запускає дистанційний формат навчання.

Курс стартує 26 вересня 2020 року і проходитиме паралельно з традиційним. Стати студентами Школи зможуть як досвідчені журналісти, так і новачки.

На перший набір запросять журналістів, які надсилали свої анкети на участь в офлайн курсі, де через великий конкурс змогли отримати місце не всі достойні кандидати. Особлива увага під час відбору припаде на кандидатів із регіонів.

"Наша місія — не просто організувати черговий київський "міжсобойчик", а реально створити професійне ком'юніті журналістів з центру та усіх областей. Через пандемію не всі охочі вчитися можуть доїхати з регіонів, тож онлайн-школа допоможе вирішити цю проблему", — розповідає Роман Романюк, керівник Школи економічної журналістики.

Навчальний курс побудований таким чином, щоб теоретичні знання одразу були закріплені практичними заняттями.

Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.

Курс складається з п’яти модулів. Навчання безкоштовне і проходитиме по суботах.

26 вересня-17 жовтня — І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".

Тренери:

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;

Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.

24 жовтня-7 листопада — ІІ модуль "Як розширити аудиторію видання".

Тренерка: Марія Фронощук — співзасновниця і директор Platfor.ma.

14 листопада-5 грудня — ІІІ модуль "Споживча журналістика. Комерційні матеріали проти редакційних"

Тренери:

Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди";

Аліна Полякова, журналістка, редакторка нативних матеріалів УП.

20-27 грудня — ІV модуль "Дата-журналістика та візуалізація даних".

Тренер: Михайло Кольцов, адміністратор проєкту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики.

16 січня-6 лютого — ІV модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".

Тренери:

Дарина Марчак, керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, виконавчий директор ProZorro.Продажі;

Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".