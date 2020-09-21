Школа економічної журналістики УП та DW запускає онлайн-курс
Школа економічної журналістики — спільний проєкт Української правди та Академії Deutsche Welle, запускає дистанційний формат навчання.
Курс стартує 26 вересня 2020 року і проходитиме паралельно з традиційним. Стати студентами Школи зможуть як досвідчені журналісти, так і новачки.
На перший набір запросять журналістів, які надсилали свої анкети на участь в офлайн курсі, де через великий конкурс змогли отримати місце не всі достойні кандидати. Особлива увага під час відбору припаде на кандидатів із регіонів.
"Наша місія — не просто організувати черговий київський "міжсобойчик", а реально створити професійне ком'юніті журналістів з центру та усіх областей. Через пандемію не всі охочі вчитися можуть доїхати з регіонів, тож онлайн-школа допоможе вирішити цю проблему", — розповідає Роман Романюк, керівник Школи економічної журналістики.
Навчальний курс побудований таким чином, щоб теоретичні знання одразу були закріплені практичними заняттями.
Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.
Курс складається з п’яти модулів. Навчання безкоштовне і проходитиме по суботах.
26 вересня-17 жовтня — І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".
Тренери:
Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;
Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.
24 жовтня-7 листопада — ІІ модуль "Як розширити аудиторію видання".
Тренерка: Марія Фронощук — співзасновниця і директор Platfor.ma.
14 листопада-5 грудня — ІІІ модуль "Споживча журналістика. Комерційні матеріали проти редакційних"
Тренери:
Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди";
Аліна Полякова, журналістка, редакторка нативних матеріалів УП.
20-27 грудня — ІV модуль "Дата-журналістика та візуалізація даних".
Тренер: Михайло Кольцов, адміністратор проєкту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики.
16 січня-6 лютого — ІV модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".
Тренери:
Дарина Марчак, керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, виконавчий директор ProZorro.Продажі;
Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".
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