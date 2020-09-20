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РФ вперше з 2014 року витратить на підтримку економіки більше, ніж на оборону

Неділя, 20 вересня 2020, 12:50
 

Витрати федерального бюджету РФ на оборону у 2021 році становитимуть 3,11 трлн рублів - це менше, ніж витрати на національну економіку (3,37 трлн рублів).

Про це повідомляє РБК з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету РФ на трирічний бюджет.

Як зазначає РБК, витрати бюджету на оборону вперше з 2014 року будуть меншими за витрати на економіку. У 2014 році на підтримку економіки РФ виділили понад 3 трлн рублів, а на оборону - 2,5 трл рублів.

При цьому, найбільшою статтею витрат бюджету РФ у 2021 році стане розділ "Соціальна політика", на який планують виділити 5,8 трлн рублів.

Витрати на нацбезпеку складуть 2,47 трильйона рублів, на охорону здоров'я і освіту - 1,12 трильйона і 1,06 трильйона відповідно.

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Росія

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