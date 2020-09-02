Бізнес не бачить зрушень у реформуванні митниці – опитування ЕВА

Оцінка роботи митниці експертами Європейської Бізнес Асоціації залишається концептуально незмінною протягом останнього року.

Про це це свідчать результати опитування, яке провела ЄБА.

Зокрема, 56% експертів вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (54% у попередньому періоді), хоча 31% опитаних помітили зменшення проявів корупції.

Зазначається, що у першому півріччі 2020 року Митний індекс - експертне дослідження, яке проводить ЄБА двічі на рік - склав 3,37 балів за 5-ти бальною шкалою.

"Відтак, інтегральний показник індексу концептуально не змінився, хоча й продемонстрував незначне погіршення у порівнянні з попереднім періодом (3,39 бали)", - йдеться у повідомленні.

Водночас збільшилась кількість респондентів, які задоволені якістю послуг та професіоналізмом посадових осіб на митниці - наразі таких 54%.

Відсоток незадоволених рівнем обслуговування митних органів також зменшився і склав 10% опитаних. Тоді як у минулому періоді таких було 44% і 24% відповідно.

"Традиційно найвищу оцінку експертів отримала робота системи "Єдине вікно". Переважна більшість, а саме 67% опитаних відповіли, що здебільшого або повністю задоволені користуванням "Єдиним вікном", і тільки 7% залишилися невдоволеними роботою системи.

При цьому компанії вказують на нестачу злагодженої взаємодії між контролюючими органами та низьку активність митниці щодо координації такої взаємодії", - додали в Асоціації.

"Бізнес давно чекає на системну реформу митниці. Точкових покращень недостатньо, аби говорити про позитивну динаміку взаємодії бізнесу з митними органами. Усі процедури на митниці мають бути простими, зрозумілими та прозорими, а фактор людського втручання - зведений до мінімуму.

Бізнес очікує на повноцінну автоматизацію процесів та впровадження електронних сервісів, що зменшить корупційні ризики та затягування строків оформлення. Ми також очікуємо на призначення постійного керівництва Держмитслужби, аби адмінреформа відомства могла бути завершеною", - заявила заступник директора з представництва інтересів компаній-членів ЄБА Світлана Михайловська.

Довідка. Митний індекс − проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року.

Дослідження складається з трьох тематичних блоків – корупція, якість митних послуг, робота "Єдиного вікна". Індекс вимірюється два рази на рік. Позначка 3 вважається нейтральною. Максимальна оцінка складає 5 балів.

Опитування проводилось за період січень-червень 2020 року, у ньому взяли участь 61 митних експертів з компаній-членів Асоціації.

Економічна правда