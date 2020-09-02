УЗ: З початку року 64% залізничних квитків купили онлайн

З початку 2020 року 64% залізничних квитків "Укрзалізниці" купили через онлайн-сервіси - це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Оцифрування послуг - один з пріоритетних напрямків для Укрзалізниці. Вже сьогодні 64% залізничних квитків реалізується через онлайн-сервіси. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Загалом з початку 2020 року через електронні канали самообслуговування пасажири купили майже 8,5 млн квитків. Серед переваг, які спонукають користувачів купувати квитки через інтернет, - зручне та зрозуміле користування сервісом, найактуальніша інформація щодо наявності місць і вартості проїзду. Також на сайті booking.uz.gov.ua можна оформити пільгові квитки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що УЗ долучається до проєкту Мінінфраструктури та впроваджує єдиний квиток на поїзди та ще три види транспорту: метро, автобус та літак.

"Уже наприкінці вересня пасажири зможуть оформити єдиний квиток на транспортному порталі електронних послуг - e-transport.gov.ua", - додали в компанії.

Економічна правда