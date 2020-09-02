За пів року активи НБУ зросли на 13%

За підсумками першого півріччя 2020 року обсяг активів НБУ збільшився на 13% порівняно з даними на кінець 2019 року - до 1 198,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Зміна обсягу активів - це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період.

Це відображається у збільшенні обсягу цінних паперів нерезидентів (на 16%) та коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах (на 57%). Водночас обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам, збільшився за цей період несуттєво попри розгортання коронакризи", - пояснили в НБУ.

Зазначається, що у частині зобов’язань Нацбанку за перше півріччя 2020 року зросли обсяги залишків на рахунках державних та інших установ (у 3,4 раза), натомість сума депозитних сертифікатів та коштів банків скоротилися (на 31% та 35,5% відповідно).

При цьому, сума консолідованого прибутку Нацбанку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн проти прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року.

"Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн.

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток - це не прибуток до перерахування у державний бюджет. Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

1квітня 2020 року Національний банк перерахував до державного бюджету України 42,7 млрд грн.

Економічна правда