Засоби захисту для шкіл: Шмигаль розповів, скільки коштів є у місцевих бюджетів

На рахунках місцевих бюджетів є ще 8,5 млрд для забезпечення шкіл засобами захисту від коронавірусу.

Про це на засіданні уряду розповів прем'єр Денис Шмигаль.

"Станом на вчора на залишках місцевого самоврядування перебуває 8,5 млрд грн, які мають і можуть бути спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу, а також - для закупівлі антисептиків і організації усього необхідного, чого потребують навчальні заклади.

Ми готові надавати для тих батьків, які хочуть своїх дітей вчити вдома, надавати таку можливість, вчитися онлайн та через телеуроки. Батьки можуть обирати сьогодні будь-яку форму навчання", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські школи готові до дистанційного навчання.

Економічна правда