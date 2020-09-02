Україна збільшила імпорт газу на 30%

"Оператор ГТС України" за 8 місяців 2020 року протранспортувало 12,5 млрд куб. м газу з Європи на замовлення своїх клієнтів, що на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року і це також на 63% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Імпорт газу в Україну став рекордним за останні п’ять років. В даному випадку це добра новина, адже 65% з цих обсягів трейдери завели в Україну для зберігання та подальшого транзиту, і лише решта – пішли на український ринок. Це означає, що Україна геополітично та економічно є цікавим і вигідним партнером для Європи. Тому Оператор ГТС і надалі працюватиме над бізнес-розвитком своїх можливостей, зокрема й щодо напрямку утворити в Україні європейський газовий хаб", – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Всього за січень-серпень 2020 року імпорт із Словаччини склав 8,0 млрд куб. м (+35% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 3,2 млрд куб. м (+20%), із Польщі – 1,3 млрд куб. м (+34%).

Віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року, імпортовано 38%, або 4,7 млрд куб. м: із Словаччини – 1,6 млрд куб.м, Угорщини – 2,3 млрд куб. м, Польщі – 0,8 млрд куб. м.

За оперативними даними ОГТСУ, в серпні 2020-го в Україну було імпортовано 3,4 млрд куб. м природного газу, що на 58% (або 1,2 млрд куб. м) більше за імпортні обсяги липня і на 67% (або 1,4 млрд куб. м) більше за показник серпня 2019 р.

Також у серпні вперше було здійснено реверсне транспортування з Румунії в Україну.

Середньодобовий обсяг транспортування газу з європейських країн до України у серпні склав 109 млн куб. м, тоді як у січні цього року він становив у сім разів менше – всього 15 млн куб м.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі "митний склад" було направлено 8,2 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 4,9 млрд куб. м) надійшли в режимі "shorthaul – митний склад" і 40% (3,3 млрд куб.м) в режимі "кордон – митний склад".

Всього за період січня-липня тарнспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдерів, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та "митний склад" скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

Оператор ГТС зауважив, що з 1 вересня розпочав ремонтні роботи на ділянці газопроводу "Лупінг №4", який проходить через ГВС "Будінце" на кордоні з Словаччиною, і планує завершити їх до 21 вересня.

Як відомо, з листопада 2015 року блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з РФ.