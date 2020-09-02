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Монету номіналом 25 копійок виводять з обігу

Середа, 2 вересня 2020, 13:10
 

З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан на пресбрифінгу.

"З 1 жовтня ними не можна буде оплачувати товари або послуги, але ці монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки і обмінювати їх на банкноти і монети протягом ще трьох років", - сказав він.

За словами заступника голови НБУ, необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється також тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

"Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки. Воно не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою  за товари, роботи чи послуги до сум, кратних 10 копійкам", - повідомив представник НБУ.

Також Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.

Економічна правда

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