До держбюджету можуть закласти кошти на придбання поїздів – Мінфін

Міністерство фінансів вперше в історії опрацьовує можливість бюджетного фінансування придбання нових пасажирських вагонів і розвитку пасажирської залізничної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає пресслужба Мінфіну.

"Плануємо передбачити бюджетне фінансування на закупівлю пасажирських вагонів і розробку проєктів нових швидкісних коридорів. Один з них - залучення Черкас в систему швидкісного руху. Адже це трьохсоттисячне місто позбавлене зручного залізничного транспорту", - повідомив Кава.

На думку заступника міністра, розвиток транспортної інфраструктури, перш за все, залежить від обсягу державних інвестицій в національну транспортну систему, а також - в її інтеграцію в міжнародні транспортні коридори.

Економічна правда