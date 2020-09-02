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До держбюджету можуть закласти кошти на придбання поїздів – Мінфін

Середа, 2 вересня 2020, 12:20
 

Міністерство фінансів вперше в історії опрацьовує можливість бюджетного фінансування придбання нових пасажирських вагонів і розвитку пасажирської залізничної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає пресслужба Мінфіну.

"Плануємо передбачити бюджетне фінансування на закупівлю пасажирських вагонів і розробку проєктів нових швидкісних коридорів. Один з них - залучення Черкас в систему швидкісного руху. Адже це трьохсоттисячне місто позбавлене зручного залізничного транспорту", - повідомив Кава.

На думку заступника міністра, розвиток транспортної інфраструктури, перш за все, залежить від обсягу державних інвестицій в національну транспортну систему, а також - в її інтеграцію в міжнародні транспортні коридори.

Економічна правда

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транспорт залізниця Мінфін

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