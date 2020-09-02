Всі розділи
Укр / Рус

Портал "Дія" призупинив реєстрацію ФОПів

Середа, 2 вересня 2020, 09:45
 

На порталі "Дія" тимчасово зупинили прийом заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців через необхідність доопрацювати функціонал нового держреєстру. 

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі.

Прийом заяв призупинили, щоб розв'язати проблему завантаженості реєстраторів і "удосконалити отримання послуг". Повідомляється, що прийом заяв буде відновлено приблизно через тиждень - після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

Про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення ЄДР та закінчення процесу міграції даних в оновлений ЄДР було оголошено 11 серпня. До цього ПО реєстру останній раз оновлювалося понад 10 років тому - у 2007 році.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

"Дія" ФОП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Цифровий ІПН та шерінг документів: Федоров анонсував нові послуги у "Дії" 28 серпня 2020, 11:30
Мінцифри запускає бета-тестування додатку "Дія 2.0": що у новій версії 30 липня 2020, 17:04
МОЗ хоче інтегрувати свою систему eHealth в портал "Дія" 25 червня 2020, 12:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!