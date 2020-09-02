Портал "Дія" призупинив реєстрацію ФОПів

На порталі "Дія" тимчасово зупинили прийом заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців через необхідність доопрацювати функціонал нового держреєстру.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі.

Прийом заяв призупинили, щоб розв'язати проблему завантаженості реєстраторів і "удосконалити отримання послуг". Повідомляється, що прийом заяв буде відновлено приблизно через тиждень - після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

Про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення ЄДР та закінчення процесу міграції даних в оновлений ЄДР було оголошено 11 серпня. До цього ПО реєстру останній раз оновлювалося понад 10 років тому - у 2007 році.

Економічна правда