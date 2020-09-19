Одяг, техніка та косметика – що найчастіше купують українці онлайн

Українці найчастіше купують онлайн одяг (47%), побутову техніку і електроніку (46%), а також косметику і парфумерію (37%).

Про це свідчать результати дослідження від CBR та OLX.

Зазначається, що у липні 2020 року компанія CBR провела опитування щодо онлайн-торгівлі в Україні. Результати опитування свідчать, що близько 80% населення України віком від 16 років користуються інтернетом, з них приблизно 36% купують через інтернет.

49% онлайн-покупців робили від 5 до 20 покупок в інтернет за останній рік, а 18% - понад 20.

"За даними CBR, топ-3 категорії, які українці найчастіше купують онлайн - це одяг (47%), побутова техніка та електроніка (46%), косметика та парфумерія (37%).

Подібна статистика прослідковується і на ресурсі OLX. До топу найпопулярніших категорій за кількістю зацікавлених в оголошеннях на платформі з липня 2019 по липень 2020 увійшли електроніка, мода і стиль та дитячий світ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у порівнянні з попереднім звітним періодом зросла кількість онлайн-покупців одягу, взуття, побутової хімії, меблів та товарів для дому, готових страв та продуктів харчування, автотоварів, будівельних матеріалів та товарів для тварин.

Дослідження показало, що українські онлайн-покупці за регіонами розподілилися наступним чином:

Захід - 24%;

Центр - 24%;

Південь - 16%;

Схід - 13%;

Північ - 12%;

Київ - 10%

Серед онлайн-покупців більше представників вікової групи 26-45 років, але при цьому найактивнішою є молодь віком 16-25.

"Чоловіки частіше ніж жінки купують цифрову техніку (смартфони, планшети, комп’ютерну техніку й аксесуари) та автотовари. Жінки - одяг, взуття, косметику/парфумерію, товари для дітей, аксесуари та подарунки, книги в друкованому вигляді.

До 25 років більш схильні купувати одяг, косметику та парфумерію, аксесуари та подарунки, книги (друковані та електронні), продукти харчування, м'які контактні лінзи, а також робити замовлення доставки готових страв. Вікова група 26-35 років - товари для дітей, засоби для догляду за грудними дiтьми та товари для вагітних. Покупці 36-45 років - велику побутову техніку, автотовари, спортивний одяг, 46 років та старше частіше купують медичні препарати", - свідчать результати дослідження.

При цьому, частина населення з доходом 15-25 тис. грн в міс. на сім’ю схильна найбільше купувати онлайн смартфони, запчастини та оптику для авто. А люди з доходом понад 25 тис. грн в місяць на сім’ю купують товари практично з усіх категорій.

Статистика CBR показує, що під час здійснення онлайн-покупки покупці оформлюють її у ~58% випадків на смартфоні, а в ~47% випадків - на ноутбуці. Серед тих, хто здійснював інтернет-покупки на смартфоні/планшеті, близько 51% робили це через спеціально встановлений додаток.

Розподіл аудиторії OLX відбувається схожим чином: в середньому в місяць майже 40% користуються мобільною версією сайту, 37% - десктопною, а ще 23% - додатком для смартфону.

Згідно з даними опитування CBR, найбільш популярний спосіб отримання покупок - доставка до офісу кур'єрською службою (35%). 18% скористалися кур'єрською службою магазину, 10% відвідали для цього пункт видачі інтернет-магазину, 5% скористались незалежною кур’єрською службою, і 4% - поштоматом/терміналом самообслуговування.

Дослідження CBR проводилось у липні 2020 року. Було проведено 1 019 онлайн-інтерв‘ю з інтернет-користувачами у віці 16 років та старше. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту, частотою користування Інтернетом. Це дослідження до 2019 року включно проводилось компанією GfK Ukraine, а з 2020 року - продовжується компанією CBR.

Економічна правда