За 8 місяців "Укроборонпром" заробив на оренді і продажах майна більше 20 мільйонів

За 8 місяців 2020 року підприємства держконцерну "Укроборонпром" провели 480 аукціонів, заробивши на прозорій оренді і продажах майна 21,6 млн грн.

Про це заявила директор із закупівель ДК "Укроборонпром" Надія Бігун на спільній онлайн конференції з експертною організацією StateWatch, передає прес-служба концерну.

Зазначається, що із 480 аукціонів - 4 з оренди, решта - пов'язані з продажем майна, в основному металобрухту та списаних автівок.

"За 8 місяців цього року підприємства Укроборонпрому заробили на прозорій оренді та продажі майна 21,6 млн грн. Ще на понад 10 млн грн - успішно провели аукціони.

Ухвалення ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" з одного боку та відсутність підзаконки до нього - з іншого заблокували оренду держмайна в Україні щонайменше на півроку. І лише місяць тому були ухвалені останні підзаконні акти, які дозволяють держпідприємствам виходити на прозору оренду майна", - розповіла Бігун.

"Згадані чотири аукціони Укроборонпрому з оренди майна не підпадають під дію Закону. Заводи "Маяк" та "Радар" не є класичними держпідприємствами, це публічні акціонерні товариства.

Тому продаж свого майна через Прозорро.Продажі є їхньою власною ініціативою. Втім, тепер їхній досвід дозволить концерну зробити аукціони з оренди держмайна максимально ефективними", - додала вона.

У концерні підкреслили, що сьогодні оренда держмайна відбувається через відкриті аукціони на Прозорро.Продажі.

Крім того, закон дає право орендодавцям не продовжувати діючі договори на наступний період, який зазвичай сягав 5-10 років.

Утім, закон дає їм також право їх продовжити: зі старими орендарями на тих самих умовах. В Укроборонпромі сподіваються, що відповідальні держкомпанії цим правом не скористаються, а запустять чесні та прозорі аукціони.

Економічна правда