Топменеджер "МАУ" став директором аеропорту "Одеса"

ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" 16 вересня очолив Володимир Семенченко, який до цього працював віце-президентом з наземного обслуговування у авіакомпанії "МАУ".

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Зазначається, що рішення про призначення Семенченка ухвалили на загальних зборах у зв'язку із завершенням контракту Павла Прусака, який керував аеропортом із 2017 року.

"Я щиро радий приєднатися і очолити колектив професіоналів і небайдужих людей. Аеропорт - це звучить гордо. Вся моя професійна діяльність була пов'язана аеропортом, але не всередині аеропорту.

І зараз мені випала честь очолити колектив професіоналів і небайдужих людей, разом з якими я сподіваюся зробити Одеський аеропорт високотехнологічним і найкращим спочатку в Україні, а потім у Східній Європі", - заявив Семенченко, заступаючи на посаду.

Володимир Семенченко у 1993 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю "Організація перевезень та управління на транспорті". у 2004 році - Міжнародний інститут менеджменту (МІМ Київ): "Спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю".

Трудовий шлях:

1993 рік - інженер з вантажних перевезень в "Міжнародних авіалініях України".

2004 рік - директор з вантажних перевезень в "Міжнародних авіаліній України".

2006 рік - генеральний директор ТОВ "Swissport Україна".

2013 рік - віце-президент з наземного обслуговування Swissport в країнах СНД "Swissport International".

2016 рік - віце-президент з наземного обслуговування, "Авіакомпанія "МАУ".

Економічна правда