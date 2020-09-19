Американський бізнесмен витратив на благодійність 8 млрд доларів – майже все, що заробив за життя

89-річний американський бізнесмен і філантроп Чак Фіні витратив на благодійність 8 млрд доларів - майже все, що заробив за життя, при цьому 13 років він віддавав кошти на благодійність таємно.

Про це пише The Guardian.

"Протягом останніх 38 років Чак Фіні, який заробив мільярди доларів на імперії магазинів безмитної торгівлі, робив пожертви благодійним організаціям та університетам по всьому світу з метою "прагнути віддати все це до нуля", - пише газета.

Зазначається, що цього тижня Фіні досяг своєї мети - фонд Atlantic Philanthropies, який він створив таємно у 1982 році і через який передав майже все своє багатство, оголосив про закриття.

"Тим, хто цікавиться, як це - дарувати мільярди за життя - спробуйте: воно вам сподобається", - заявив Фіні.

Бізнесмен, який віддав більшу частину свої статків на благодійність таємно, сподівається, що більше мільярдерів наслідуватимуть його приклад та використовуватимуть свої кошти для вирішення найбільших проблем у світі.

"Багатство приносить відповідальність. Люди повинні відчути відповідальність за використання деяких своїх активів для поліпшення життя своїх ближніх", - говорив раніше бізнесмен.

"Фіні не буде проповідувати свою ідею іншим надбагатим мільярдерам, але він скаже: "Скільки яхт або пар взуття вам ще потрібно? У чому полягає сенс всього цього накопичення багатства, коли ти можеш бачити і вирішувати такі величезні проблеми?", - додав президент і виконавчий директор Atlantic Philanthropies Крістофер Ехслі.

За словами Ехслі, Фіні буде заохочувати таких людей, як Джефф Безос (засновник Amazon, вважається найбагатшою людиною у світі), "обрати глобальну проблему, яка його цікавить, та виділити свої кошти для її вирішення".

Повідомляється, що на Фіні свого часу вплинуло есе Ендрю Карнегі "Євангеліє багатства", в якому йдеться, що "мільйонер буде лише довіреною особою для бідних".

"Я завжди співчував людям, яким у житті важко. І світ повний людей, яким не вистачає їжі", - сказав бізнесмен у 2010 році в інтерв'ю ірландському RTE.

"Фіні провів надзвичайно ощадливий спосіб життя, не маючи автомобіля чи будинку, а лише одну пару взуття. Він був відомий тим, що літав лише в економ-класі, навіть коли члени його сім'ї та колеги подорожували в бізнес-класі", - пише The Guardian.

Президент і виконавчий директор Atlantic Philanthropies Крістофер Ехслі, який працював з Фіні більше 30 років, сказав, що його шеф колись намагався жити розкішним життям, але це його не влаштовувало.

"У нього були гарні будинки та інші приємні речі. Він спробував, і зрозумів, що це було не для нього", - додав Ехслі.

"Він не має свого будинку, не має авто. Він дійсно має годинник Casio за 10 доларів та носить папери в поліетиленовому пакеті. Він такий. Це те, з чим він почувається комфортно", - сказав президент і виконавчий директор Atlantic Philanthropies.

Зазначається, що у 1960-х роках Фіні разом із партнерами почав розвивати мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free Shoppers - у 1980-х це приносило величезні прибутки. Так, у 1988 році Forbes поставив Фіні на 31 місце у рейтингу найбагатших людей США із статками в 1,3 млрд доларів.

Проте, як зазначає Meduza, ці кошти вже були не його - 4 роками раніше він передав свою частку в Duty Free Shoppers - 38,75% - своїй благодійній організації Atlantic Philanthropies.

"Про передачу активів знали лише найближчі", - пише видання.

При цьому, у 1996 році Фіні та його партнери продали свої частки акцій в Duty Free Shoppers концерну LVMH Бернара Арно (зараз він один із найбагатших людей світу). Саме тоді Фіні і був змушений публічно розповісти про свою благодійність - через суперечку із співзасновником компанії Робертом Міллером таємна філантропія Фіні "була викрита" перед судовим засіданням.

"Ставлення Фіні до грошей має суттєвий контраст із співзасновником DFS Робертом Міллером (293 місце у рейтингу найбагатших у світі, статки оцінюють у 6 млрд доларів). Міллер має розкішні будинки в Гонконгу, Нью-Йорку, Парижі та Гштааді, а також заміський парк Gunnerside у Йоркширі площею 14 500 гектарів", - пише The Guardian.

Також зазначається, що за секретність, з якої Фіні жертвував гроші, Forbes в 2012 році назвав його Джеймсом Бондом по благодійності.

При цьому, у 2012 році в розмові з Forbes Фіні оцінював свої статки приблизно в 2 мільйони доларів - саме стільки він відклав на життя собі і своїй дружині.

Економічна правда