Кількість вакансій повернулася до докарантинних показників – Опендатабот
Станом на 12 березня на сайті Work.ua було опубліковано 54 тисячі вакансій - зараз на цьому ж сайті 54,5 тисячі активних вакансій.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
"Якщо не трапиться повторних криз, то з 4 кварталу цього року може початися зростання. А через рік у нас є шанс, що ринок праці зможе плавно повернутися до стану початку 2020 року", - заявив засновник Work.ua Артур Міхно.
Зазначається, що схожа картина спостерігається із вакансіями для ІТ-фахівців. До карантину на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni було розміщено 7,3 тисячі активних вакансії.
"За перші кілька тижнів кількість вакансій скоротилася майже вдвічі. На 5 квітня на сайті було 4 216 вакансій. З цього часу кількість активних вакансій на Djinni зросла та перевищила докарантинні показники - 9,9 тисяч", - йдеться у повідомленні.
Натомість кількість ІТ-спеціалістів, які шукають роботу, від початку карантину весь час зростає. 15 березня на сайті було розміщено 17,5 тис резюме, зараз - 20,1 тисячі.
"Українці все частіше шукають на роботу за кордоном: у топі країн Польща, Чехія та Німеччина.
Також українцям все частіше пропонують роботу за кордоном. На початку літа на сайті Jooble було зафіксовано 6,7 тисяч вакансій, пов’язаних з працевлаштуванням в інших країнах. На початку вересня вакансій значно зменшилась, проте минулого тижня кількість зросла до 7,2 тисяч", - додали в Опендатабот.
Економічна правда
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