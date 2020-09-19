Кількість вакансій повернулася до докарантинних показників – Опендатабот

Станом на 12 березня на сайті Work.ua було опубліковано 54 тисячі вакансій - зараз на цьому ж сайті 54,5 тисячі активних вакансій.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Якщо не трапиться повторних криз, то з 4 кварталу цього року може початися зростання. А через рік у нас є шанс, що ринок праці зможе плавно повернутися до стану початку 2020 року", - заявив засновник Work.ua Артур Міхно.

Зазначається, що схожа картина спостерігається із вакансіями для ІТ-фахівців. До карантину на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni було розміщено 7,3 тисячі активних вакансії.

"За перші кілька тижнів кількість вакансій скоротилася майже вдвічі. На 5 квітня на сайті було 4 216 вакансій. З цього часу кількість активних вакансій на Djinni зросла та перевищила докарантинні показники - 9,9 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Натомість кількість ІТ-спеціалістів, які шукають роботу, від початку карантину весь час зростає. 15 березня на сайті було розміщено 17,5 тис резюме, зараз - 20,1 тисячі.