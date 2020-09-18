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Roshen почала виробляти вершкове масло

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:50
 

Компанія Roshen почала виробництво і реалізацію натурального вершкового масла під однойменним брендом.

Про це повідомили в пресслужбі корпорації виданню Liga.net.

Зазначається, що наразі на ринку представлені дві позиції: масло селянське з жирністю 72,6% і масло екстра з жирністю 82,5%.

Наразі продукція представлена в більшості супермаркетах Вінницької області, а до кінця року з'явиться на полицях магазинів по всій Україні, запевняють у Roshen. Наступного тижня масло з'явиться в магазинах Одеської області. Потужності Вінницького молочного заводу дозволяють виробляти до 30 тонн масла на добу.

У корпорації також не виключають, що почнуть виробництво для роздрібних мереж інших видів молочної продукції, щоправда конкретних планів не озвучують.

Вінницький молочний завод Roshen - основний постачальник молочної сировини для фабрик кондитерської корпорації Roshen.

Він забезпечує сировиною не тільки фабрики корпорації, але і зовнішніх промислових споживачів молочної продукції як в Україні, так і за кордоном.

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Roshen Рошен молоко

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