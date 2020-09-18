Мережі АЗС знизили ціни на бензин

Роздрібні оператори АЗС за тиждень 11-18 вересня знизили вартість бензину і дизпального на 20-90 копійок за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше зниження було зафіксовано в мережі "Укр-Петроль" - 90 коп/л. Так, бензин марки А-95 подешевшав до 20,80 грн/л, А-92 -до 19,80 грн/л, а дизпальне - до 20,80 грн/л.

Мережа AMIC знизила ціни на всі види пального в межах 54-56 копійок за літр: бензин А-92 на АЗС мережі подешевшав до 23,35 грн/л, А-95 - до 24,35 грн/л, дизпальне - до 23,36 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO бензини подешевшали на 40 копійок: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 - до 22,49 грн/л, а дизельне пальне - на 20 коп/л, до 22,29 грн/л.

Крім того, ціни на дизпальне в мережах БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" та Prime знизилися за тиждень на 5-40 копійок за літр.

У той же час на станціях UPG 18 вересня бензини подорожчали на 50 копійок: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 - до 22,40 грн/л.

Зниження роздрібних цін стало наслідком зниження цін в крупнооптовому сегменті - в період з 17 серпня по 17 вересня великооптові партії дизельного пального подешевшали на 1170 грн - до 19,38 тис грн за тонну.

Крім того, ще однією причиною зниження цін в мережах економ-сегмента могла стати цінова політика їх основного конкурента - консолідованої мережі "Приват". Незважаючи на трикратне зростання цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку мережі "Привату" утримують незмінні ціни на АЗС протягом останніх чотирьох місяців.