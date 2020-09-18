"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату для подальшої заміни ними хворих співробітників

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що розробив методику роботи без зупинок у період пандемії коронавірусу, замінюючи хворих співробітників тими, кого раніше відправили у примусову відпустку (20%).

Про це він розповів в ефірі KSE Business Transformation Week "Трансформаційні лідери. Публічний сектор", передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ніхто не знав, як з цим працювати, я розробив свою методику. Я примусово відправляю 20% працівників з кожного підрозділу у відпустку. І таким чином, коли хтось захворіє у підрозділі - ми відправляємо людей на тести і карантин, якщо це потрібно, дезінфікуємо підрозділ і виводимо людей з відпустки, щоб вони працювали. І так по всіх об'єктах", - зазначив Смілянський.

За його словами, за час карантину компанія жодного разу не порушила графік доставки пенсій і навіть збільшила показники роботи.

"Укрпошта" доставляє пенсії 4 млн пенсіонерів, а це група ризику. У нас працює 65 тисяч працівників. Буквально перед нашою розмовою ще одне відділення відзвітувало про хворого клієнта і потенційно - співробітників", - додав гендиректор "Укрпошти".

За його словами, навіть з резервом в 20% штату дуже складно налаштувати роботу 35 об'єктів сортування і 12 тисяч відділень - іноді доводиться відправляти додаткові пересувні відділення, одягати співробітників в спецкостюми і т.п.