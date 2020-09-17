НБУ про облікову ставку: Подальші рішення залежать від ситуації з коронавірусом

У Нацбанку заявили, що подальші рішення щодо облікової ставки залежать від розвитку ситуації з коронавірусом.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на зустрічі з керівниками установ-членів Форуму провідних іноземних фінансових інституцій (FLIFI), передає прес-служба регулятора у Facebook.

"Хочу вас запевнити, що Національний банк залишатиметься вашим прогнозованим та передбачуваним партнером. Ви не побачите жодних розворотів на 180 градусів у нашій політиці.

Наш мандат незмінний. Це забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також сприяння розвитку економіки", - зазначив Шевченко.

За його словами, НБУ зберігає послідовну монетарну політику.

"Наш фокус - стабільно низька інфляція, а плаваюче курсоутворення - важливий елемент нашої політики. В умовах глобальної кризи ми шукатимемо рішення для швидшого відновлення економіки", - сказав він.

"Упродовж останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%. У тих умовах - це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, а з іншого - залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці. Тож політика НБУ має стимулюючий характер.

Подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавірусом", - додав Шевченко.

Голова НБУ також підкреслив, що діалог з МВФ триває, а продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання.

"Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року", - сказав Шевченко.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

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Економічна правда