У Мінінфраструктури планують передати в концесію порт "Ізмаїл"

У Мінінфраструктури розглядають можливість передачі в концесію порту "Ізмаїл" та інших морських портів України.

Про це заявив міністр Владислав Криклій під час круглого столу "Реформа транспортної інфраструктури в Україні" в четвер, організованого ЄБА, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ізмаїл" - концесії бути, "Чорноморську" і поромній переправі - також бути, і ще додатково Бердянський морпорт ми будемо готувати до концесії. Єдине - трохи почекаємо з портом "Південний", - розповів Криклій.

Він додав, що старт процесу передачі в концесію запланований на 2020 рік.

"Точно в цьому році буде старт концесії. Хочу, щоб вже почали готувати ТЕО в залежності від того, це буде публічна ініціатива або приватна. Ми готові до різних експериментів. Потрібно дивитися, який формат буде краще працювати і дозволить в найкоротші терміни це все реалізовувати", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві.

20 серпня оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська.

За словами Криклія, вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.