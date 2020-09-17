У Києві запустили інтерактивну карту якості повітря

17 вересня, команда проекту міських досліджень ЛУН Місто запустила інтерактивну карту якості повітря.

Про це повідомляє пресслужба проєкту.

Дані зі спеціальних станцій, що розставлені по всьому місту та у передмісті, надходять на сервер, і відразу потрапляють на карту.

Користувачу досить перейти за посиланням, і подивитися на колір позначок: якщо вони зелені – можна не переживати, повітря безпечне; якщо колір зміщується у бік червоного – справи гірші і варто відкласти довгу прогулянку.

"Зараз на карті близько 50 станцій, і ми збільшуємо їхньою кількість. Розробка станцій для карти тривала понад півтора року, ми витратили близько 400 тисяч гривень. Ми працювали спільно з командою з факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУ імені Шевченка.

Велика робота, але тепер ми знаємо, коли можна відчиняти вікна, а коли ні, коли варто йти на прогулянку з дитиною, а коли краще зачекати", - коментує співзасновник ЛУН Андрій Міма.

Повідомляється, що станції коштують до 50 доларів, у них використовується сенсор, що працює на основі розсіювання лазерного випромінювання, як в професійних каліброваних сенсорах.

Серед переваг станцій: висока частота вимірювань; калібрування між собою та з "еталоном"; вимірювання на відстані 50 см від стіни будинку — це відповідає стандартам встановлення станцій.

Станції захищені від сонячного випромінювання, дощу і водночас мають добру вентиляцію. Корпуси станцій, надруковані на 3D-принтері, завдяки цьому їх легко оновлювати та масштабувати.



Посилання на карту.