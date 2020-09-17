У НБУ пояснили, яка страховка є обов'язковою

У Нацбанку заявили, що працівники банків можуть зловживати правами клієнтів, нав’язуючи "обов'язкову" страховку, але вона не завжди є обов'язковою.

Про це йдеться у роз'ясненні НБУ.

Зокрема, страхування є обов’язковим для іпотеки.

"У окремих випадках страхування дійсно є обов’язковим. Якщо ви берете кредит на житло, вам потрібно буде застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога статті 7 Закону України "Про страхування" та статті 8 Закону України "Про іпотеку".

Водночас обов'язок банку - дати клієнту можливість обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість оформити страховку лише в одній конкретній компанії, - це порушення (стаття 20 Закону України "Про споживче кредитування")", - пояснили в регуляторі.

Водночас у разі оформлення автокредиту є декілька нюансів.

"По-перше, кожен водій зобов’язаний мати поліс страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (простіше кажучи, "автоцивілку").

Законодавство не вимагає від банку оформлювати такий поліс під час видачі кредиту, але банки зазвичай включають його оформлення до пакета послуг. Проте фінустанова має дати клієнту можливість обрати страховика з переліку акредитованих компаній (вимога статті 20 Закону України "Про споживче кредитування")", - додали в НБУ.

Крім цього, банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави - тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, але може бути корисною як для клієнта, так і для банку адже зменшить ризики у випадку пошкодження авто, яке знаходиться в заставі.

При цьому, страхування не є обов’язковим, якщо ви берете споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриваєте рахунок, робите переказ коштів чи обмінюєте валюту.

"Якщо працівники банку порушують ваші права, потрібно скаржитися. Спершу до самого банку, а потім до Національного банку.

Це допоможе встановити системність таких порушень з боку конкретних установ та дасть змогу НБУ як регулятору вплинути на порушників та унеможливити таку практику в майбутньому", - заявили в НБУ.

Економічна правда