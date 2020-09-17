Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

17 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:25 встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,14 гривні;

Євро – 33,16 - 33,18 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,98 – 28,17 гривні. Євро купують по 32,77 гривні, продають по 33,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,07 - 28,14 гривні, євро - 33,04 - 33,16 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,06 - 28,13 гривні, євро - 33,03 - 33,17 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 28,12 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 16 вересня - 33,34 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

Економічна правда