На системі BankID банки за 2 місяці заробили 1 мільйон гривень

Банки-учасники програми BankID НБУ з 1 липня почали отримувати плату за надання ідентифікаційних даних своїх клієнтів комерційним установам, які беруть участь у системі, і за перші 2 місяці заробили 1 млн грн доходу.

Про це йдеться у презентації Нацбанку, оприлюдненій в ході круглого столу "BankID та що чекає на банки після приєднання до системи мобільних операторів", який онлайн провів "Фінансовий клуб".

Зазначається, що старт цього проєкту був приурочений до "спліту": з 1 липня НБУ став регулятором для страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, які можуть використовувати банківські бази даних про клієнтів для онлайн-ідентифікації нових клієнтів.

"Ми готувалися до спліту і працювали над комерційною моделлю, яка дозволяє банкам-ідентифікаторам отримувати від комерційних учасників, що надають послуги, винагороду за те, що їм були передані дані клієнтів.

А для державних і комунальних підприємств все відбувається безкоштовно. Передача даних здійснюється тільки за ініціативи і за згодою власника даних - самої фізичної особи", - розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Загалом зараз 25 установ, які надають послуги, отримують від банків ідентифікаційні дані: 11 некомерційних і 14 комерційних абонентів.

У НБУ додали, що найбільша кількість запитів до системи BankID надходить з програми "Дія" (Міністерство цифровий трансформації є одним з 11 некомерційних абонентів).

Кожного дня українці по 20 тис. разів входять до системи BankID, зазначив Шабан.