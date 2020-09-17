Рада відхилила законопроект про надання держгарантій "Укренерго" для погашення "зелених" боргів 

Верховна Рада відхилила урядовий законопроект №3960 cтосовно надання за рішенням уряду державних гарантій для міжнародного кредитування проектів у сфері електроенергетики.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За документ проголосували 189 депутатів. Парламент також відмовився відправляти його на повторне перше читання (за - 204 депутати) і на доопрацювання авторам (за - 210 депутатів).

За словами заступника міністра фінансів Василя Шкуракова, котрий представляв законопроект, цей документ розроблено з метою врегулювання ситуації на ринку електроенергії, насамперед проведення розрахунків із виробниками електроенергії з поновлюваних джерел.

"Сьогодні уряд проводить переговори з МФО, зокрема з ЄБРР щодо можливості залучення кредитів для поповнення обігових коштів ключових енергопідприємств, зокрема тих, на які покладено спеціальні зобов'язання. Це дасть змогу "Укренерго", а також, зокрема, "Укргідроенерго" й "Енергоатому" залучити кошти для підвищення ліквідності", - зазначив заступник міністра.

Згідно із законопроектом, ст. 6 закону про державний бюджет на 2020 рік мала доповнитись нормою, згідно з якою державні гарантії можуть надаватися за рішенням уряду для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектора економіки, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії перед міжнародними фінансовими організаціями (МФО) для підтримки їх ліквідності й стійкості роботи.

"Укренерго", зокрема, планувала взяти кредитні кошти у МФО, щоб розрахуватися з боргами перед виробниками електроенергії з ВДЕ, а також знизити навантаження на споживачів шляхом меншого підвищення тарифу компанії на передачу електроенергії.

За даними ДП "Гарантований покупець" на 15 вересня, заборгованість НЕК перед ДП із компенсацій зеленого тарифу становить 21,8 млрд грн.