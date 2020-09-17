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Cуд ЄС остаточно відмовився знімати санкції з "Роснефти"

Четвер, 17 вересня 2020, 11:55
 

Європейський Суд справедливості, найвища ланка судової системи ЄС, відхилив апеляційний позов російської "Роснефти", яка оскаржувала правомірність введення санкцій Євросоюзу проти неї у 2014 році у зв’язку з ситуацією в Україні. 

Про це йдеться у рішенні суду, з яким у четвер ознайомилась "Європейська правда". 

ЄС запровадив санкції проти Росії у відповідь на втручання російських військових в Україну в 2014 році. Російські банки та компанії звернулись із судовим позовом проти ЄС ще в 2014 році.

13 вересня 2018 року Суд ЄС в Люксембурзі залишив у силі санкції, запроваджені Радою ЄС проти низки російських банків та нафтогазових компаній, серед яких "Роснефть", у зв’язку з агресією Росії проти України.

Відповідні компанії подали апеляцію на рішення Загальних суду і сьогоднішньою постановою суд повністю відхилив апеляцію компанії.

"Суд справедливості залишив у силі рішення Загального суду про відмову в задоволенні позову проти обмежувальних заходів, введених щодо російських нафтових компаній, які входять в групу "Роснефть", в контексті української кризи", - сказано у повідомленні суду. 

Загальний суд своїм рішенням встановив, що Рада ЄС достатньо обгрунтувала свої рішення щодо санкцій, метою яких було підвищити ціну за дії Росії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Санкції ЄС встановили обмеження на певні фінансові операції та експорт деяких важливих товарів і технологій, обмежили доступ кількох російських суб'єктів до ринку капіталу та заборонили надання послуг, необхідних для певних видів діяльності, пов'язаних з нафтою.

Європейська правда

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ЄС Роснефть санкції

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