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РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі

Четвер, 17 вересня 2020, 10:12
Для надання Білорусі кредити у розмірі 1,5 млрд доларів Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу. 

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на міністра фінансів РФ Антона Сілуанова 

Деталі: Через те що кредит є міждержавним РФ має внести поправки, які додать Білорусь до переліку країн, яким Москва може видавати такі кредити. 

Планується, що кредит Мінську буде наданий двома траншами у 2020 та 2021 році. Ще 500 мільйонів доларів надасть Євразійський фонд стабілізації та розвитку. 

Міждержавний кредит Білорусь отримає у рублях, а транш із ЄФСР – в доларах. 

Що передувало: За результатами зустрічі Путіна і Лукашенка РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Українська правда

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РФ Білорусь

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