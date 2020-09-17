РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі

Для надання Білорусі кредити у розмірі 1,5 млрд доларів Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на міністра фінансів РФ Антона Сілуанова

Деталі: Через те що кредит є міждержавним РФ має внести поправки, які додать Білорусь до переліку країн, яким Москва може видавати такі кредити.

Планується, що кредит Мінську буде наданий двома траншами у 2020 та 2021 році. Ще 500 мільйонів доларів надасть Євразійський фонд стабілізації та розвитку.

Міждержавний кредит Білорусь отримає у рублях, а транш із ЄФСР – в доларах.

Що передувало: За результатами зустрічі Путіна і Лукашенка РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.