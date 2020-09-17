NASA може схвалити наукову місію на Венеру до квітня

NASA розглядає можливість затвердити до квітня 2021 року наукову місію на Венеру, яка, за словами вчених, може допомогти визначити, чи є на цій планеті життя.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок міжнародна дослідницька група описала докази існування потенційних мікробів, що мешкають у суворо кислих венеріанських хмарах: дослідники виявили сліди фосфіну, газу, який на Землі виробляється бактеріями, що населяють безкисневе середовище.

Це дало вагомі докази потенційного життя поза Землею.

У лютому американське космічне агентство відібрало чотири запропоновані місії, які зараз переглядаються комісією NASA, дві з яких включатимуть роботизовані зонди до Венери. Один із них, який називається DAVINCI +, може відправити зонд у атмосферу Венери.

Друга із запропонованих місій на Венері, VERITAS - має зосередиться на розумінні геологічної історії планети.

Окрім цього у космічному агенстві є місії з дослідження вулканично активного супутника Юпітера Іо та крижаного супутника Нептуна - Тритон.

NASA заявило, що може обрати одну або дві місії.

Адміністратор NASA Джим Бріденстайн сказав, що "час визначити пріоритет Венери". У своїй заяві Бріденстайн заявив, що процес відбору нових потенційних місій буде жорстким, "але я знаю, що процес буде справедливим і неупередженим".

Пошуки життя в інших місцях Сонячної системи досі не були зосереджені на Венері.