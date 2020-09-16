Уряд затвердив нові бланки посвідчень водія

Кабінет міністрів затвердив нові зразки бланків і технічних описів національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу.

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Відтепер на посвідченні вказана група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.

Зазначається, що нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам "Євро-2" - "Євро-6" або іншому рівню.

Національні та міжнародні посвідчення водія та інші документі, видані раніше, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

Економічна правда