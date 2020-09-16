Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14 мільйонів
КП "Житлоінвестбуд-УКБ" Київради 14 вересня уклало угоду з ТОВ "Будівельна компанія "ЗЗБК №1" про демонтаж будинку на Позняках, пошкодженого вибухом у червні, вартістю 14,29 млн грн.
Про це повідомляється у системі "Прозорро" передають "Наші Гроші".
Фірма виконає підготовку будівельного майданчику до кінця 2020 року.
Спершу виготовлять каркас і підсилять ним будівлю, потім демонтують ліфти, внутрішні сантехнічні мережі, опалення, електроосвітлення, електрообладнання, газопостачання та власне будівлю, а також виконають земляні роботи, вивезуть і утилізують сміття.
Роботи закупили за скороченою переговорною процедурою через виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Замовник в обґрунтуванні пояснив свій вибір підрядника тим, що "БК "ЗЗБК №1" має кваліфіковану команду, досконалий менеджмент, застосовує новітні технології, високоякісні матеріали і конструкції (зокрема залізобетонну продукцію власного виробництва) та орієнтується на європейські стандарти якості. Компанія за час своєї діяльності звела понад сорок збірних залізобетонних житлових будинків.
Нагадаємо, вибух в десятиповерхівці стався 21 червня. Один із під’їздів був зруйнований із четвертого по восьмий поверхи. Без житла залишилися 125 осіб, загинуло п’ятеро осіб.
У серпні прес-служба КМДА з посиланням на начальника Управління з питань цивільного захисту Романа Ткачука повідомила, що керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.
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