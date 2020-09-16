Група крові і згода на донорство: Кабмін затвердив новий формат водійських посвідчень

Кабмін затвердив зразки бланків національного та міжнародного водійських посвідчень - у посвідченнях нового формату за письмовою згодою власника буде вказана інформація про надання згоди на посмертне донорство, а також інформація про групу крові (резус-фактор) водія.

Документ схвалили на засіданні 16 вересня.

Водночас у випадку, якщо водій вирішує відмовитися від участі в програмі посмертного донорства або приймається рішення щодо припинення розміщення інформації про групу крові водія, водійські права підлягають заміні на аналогічні без зазначених відміток.

Також позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, буде внесено до свідоцтва про реєстрацію ТЗ.



При цьому, усі національні та міжнародні водійські права, свідоцтва про реєстрацію й тимчасові реєстраційні талони ТЗ, видані до набуття чинності цієї постанови, будуть дійсними протягом терміну, на який вони були видані.

Також до впровадження новозатверджених форм документів їх продовжать оформляти з використанням бланків попередніх зразків.

Економічна правда