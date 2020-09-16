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Spotify поскаржився на Apple через неконкурентні дії

Середа, 16 вересня 2020, 12:23
 

Музичний сервіс Spotify поскаржився на Apple на зловживання монопольним становищем через презентовану напередодні пакетну підписку Apple One, яка включає в себе конкурента компанії - Apple Music

Про це повідомляє The Verge.

Spotify закликає антимонопольні органи терміново вжити заходів щодо обмеження антиконкурентної поведінки Apple.

"Apple знову використовує своє домінуюче становище щоб поставити конкурентів у невигідне становище та нав'язувати споживачам власні послуги", - йдеться у заяві

Представлений 15 вересня пакет Apple One пропонує план підписки на всі сервіси Apple: Apple Arcade, TV +, доступ до iCloud та доступ до Apple Music за 15 доларів в місяць. 

Тим часом Apple наполягає на тому, що його клієнти все одно зможуть "знаходити та насолоджуватися альтернативами":

"Клієнти можуть знаходити та насолоджуватися альтернативами кожному з сервісів Apple. Ми створили Apple One, тому що це велика цінність для клієнтів і простий спосіб отримати повний спектр послуг передплати від Apple. 

Ми рекомендуємо паект Apple One, який дозволяє економити найбільше грошей на основі ваших підписок", - резюмують у компанії.

Видання зазначає, що Spotify мав присутність у різних пакетах підписок: відеосервіс Hulu, мобільний оператор AT&T і Samsung (користувачі можуть прив'язати свій аккаунт в Spotify до аккаунту Samsung).




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