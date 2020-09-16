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У Мінекономіки планують заборонити імпорт картоплі з РФ

Середа, 16 вересня 2020, 11:53
 

З метою підтримки української переробки картоплі Мінекономіки планує запровадити заборону імпорту картоплі з РФ.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Висоцький за підсумками засідання робочої групи з розвитку картоплярства.

За його словами, серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі, - заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, запровадження державної підтримки переробки.

Також Висоцький провів щомісячний дзвінок з профільними асоціаціями та компетентними органами у сфері насінництва та взяв участь в дзвінку з представниками уряду та міжнародними партнерами щодо статусу реалізації земельної реформи.

"Прийняття законодавчих ініціатив "земельного пакету" та відповідних постанов КМУ на їх виконання, запровадження прозорого земельного моніторингу та національна інформаційна компанія - пріоритети на наступні декілька місяців", - написав заступник міністра.

Економічна правда

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Україна РФ імпорт Мінекономіки

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