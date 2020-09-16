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В УЗ розповіли, скільки пасажирів перевезли за 2020 рік і назвали найпопулярніші маршрути

Середа, 16 вересня 2020, 10:37
 

"Укрзалізниця" з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів. 

Про це повідомляє пресслужба УЗ

Третина з них ( 3,9 млн) обрали потяги для подорожей у літні місяці.

Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ — Харків — Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів,   Київ — Львів — Київ — 437,7 тис., Київ — Дніпро — Київ — 388,9 тис., Київ — Одеса — Київ — 295,7 тис.

Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян.

На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів.  5 пар сезонних потягів завершили курсування.

Економічна правда

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