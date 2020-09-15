Всі розділи
Укр / Рус

Apple представила новий iPad і iPad Air

Вівторок, 15 вересня 2020, 21:16
 

Компанія Apple представила новий iPad 8-го поколіня і iPad Air.

Про це розповіли під час презентації. 

iPad отримав новий процесор A12 Bionic, який на 40% швидше в обробці даних і в 2 рази швидше під час обробки графіки. Планшет працює з бездротовими клавіатурами та Apple Pencil.

iPad 8-го покоління має 10,2-дюймовий дисплей. Його ціна складе 329 дол. Гаджет замовити можна замовити вже сьогодні, а фізично доступний буде з 18 вересня.

iPad Air отримав 10,9-дюймовий рідкий ретіна-дисплей з розподільчою здатністю 2360 x 1650 пікселів. Датчик відбитків пальців Touch ID інтегрований у "верхню кнопку". Гаджет отримав перший у галузі 5-нанометровий чіп A14 з 11,8 млрд транзисторів. Процесор має 6-ядерний дизайн і на 40% швидше ніж чіп в iPad Air попереднього покоління. 

iPad Air також отримав роз’єм USB-C, 7-мегапіксельну фронтальну камеру, яка знімає в форматі 1080p для відеодзвінків. Основна камера 12-мегапіксельна підтримує відео 4K з покращеною стабілізацією і 60 fps, також може знімати уповільнене відео в 240 fps.

iPad Air можна буде придбати в версії, яка підтримує LTE-зв’язок. Планшет також може працювати в стандарті Wi-Fi 6. 

Ціна на iPad Air буде починатися з 599 дол, а доступним гаджет стане з жовтня. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Apple iPad

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Apple представила новий Apple Watch Series 6 15 вересня 2020, 20:21
Доступ до трильйонів 7 вересня 2020, 13:14
Apple продемонструвала рекордне денне падіння в історії ринку США 4 вересня 2020, 09:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!