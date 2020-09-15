Apple представила новий iPad і iPad Air
Компанія Apple представила новий iPad 8-го поколіня і iPad Air.
Про це розповіли під час презентації.
iPad отримав новий процесор A12 Bionic, який на 40% швидше в обробці даних і в 2 рази швидше під час обробки графіки. Планшет працює з бездротовими клавіатурами та Apple Pencil.
iPad 8-го покоління має 10,2-дюймовий дисплей. Його ціна складе 329 дол. Гаджет замовити можна замовити вже сьогодні, а фізично доступний буде з 18 вересня.
iPad Air отримав 10,9-дюймовий рідкий ретіна-дисплей з розподільчою здатністю 2360 x 1650 пікселів. Датчик відбитків пальців Touch ID інтегрований у "верхню кнопку". Гаджет отримав перший у галузі 5-нанометровий чіп A14 з 11,8 млрд транзисторів. Процесор має 6-ядерний дизайн і на 40% швидше ніж чіп в iPad Air попереднього покоління.
iPad Air також отримав роз’єм USB-C, 7-мегапіксельну фронтальну камеру, яка знімає в форматі 1080p для відеодзвінків. Основна камера 12-мегапіксельна підтримує відео 4K з покращеною стабілізацією і 60 fps, також може знімати уповільнене відео в 240 fps.
iPad Air можна буде придбати в версії, яка підтримує LTE-зв’язок. Планшет також може працювати в стандарті Wi-Fi 6.
Ціна на iPad Air буде починатися з 599 дол, а доступним гаджет стане з жовтня.
Економічна правда
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