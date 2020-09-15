Нафтові ціни ростуть, незважаючи на побоювання з приводу попиту

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються в ході торгів у вівторок, незважаючи на погіршення прогнозів попиту МЕА і ОПЕК.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:54 по Києву у вівторок становить $39,84 за барель, що на $0,23 (0,58%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $0,28 (0,75%) - до $37,54 за барель.

Як зазначає Trading Economics, підтримку ринку надає ослаблення долара США і побоювання перебоїв з поставками нафти з Мексиканської затоки через наближення урагану Саллі.

Національна служба попередження про урагани (National Hurricane Center, NRC) США очікує, що ураган у вівторок пройде близько біля південно-східного узбережжя штату Луїзіна.

Згідно з оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, на які посилається MarketWatch, станом на понеділок було зупинено близько 21,4% нафтовидобувних потужностей в Мексиканській затоці.

У той же час, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погіршило прогноз зниження попиту на нафту в поточному році з 8,1 млн барелів на добу до 8,4 млн б д.

"Збільшення числа випадків захворювань COVID-19 в багатьох країнах, локальні заходи ізоляції, дистанційна робота і слабкий сектор авіаперевезень привели до перегляду наших оцінок попиту на третій і четвертий квартали в бік зниження на 0,1 і 0,6 млн барелів на день відповідно", - йдеться в звіті МЕА.

Тим часом, ОПЕК в понеділок знизила прогноз світового попиту на нафту в 2020 році. Згідно з новими оцінками, глобальне споживання нафти цього року скоротиться на 9,5 млн барелів на добу (б/д) - до 90,2 млн б/д.

Раніше ОПЕК прогнозувала зниження попиту на 9,1 млн б/д в цьому році.Організація також погіршила прогноз на 2021 рік.