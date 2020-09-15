В Україні обвалилася ціна на яблука

У перші дні осені ціни на українські яблука знизились щонайменше у півтора рази, це мінімум останніх 5 років.

Про це повідомляє info.shuvar, пише agronews.ua.

На гуртовому ринку "Шувар" (м. Львів) популярні сорти яблук продаються за 10-15 грн/кг, тоді як у перший день осені ціна на них складала за 18-20 грн/кг.

"Є два фактори, які вплинули на таке різке падіння ціни: хороший урожай яблук та доволі висока ціна на старті сезону. У першій декаді вересня на гуртовому ринку "Шувар" реалізовано 1,25 тис. т яблук, це на 19% більше порівняно з минулим роком.

Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання, тому пропозиція збільшується, а ціни знижуються", — розповідає керівник департаменту "Аналітика" гуртового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Водночас у попередні 5 років у цей період яблука продавались за ціною 8-10 грн/кг. Винятком був 2018 рік, коли яблука на "Шуварі" продавались по 4-5 грн/кг.

Аналітики ринку "Шувар" не виключають, що ціни на яблука у цьому сезоні можуть бути нижчими. Водночас ситуація на ринку імпортних фруктів може підтримати ціни української продукції.

"Курс гривні знижується, тож імпортні фрукти дорожчають. До того ж не зрозуміло, як імпортери будуть працювати в умовах карантину: чи буде внутрішній ринок відкритим для іноземних фруктів у сезон великого імпорту, який починається у жовтні.

Все це говорить про доволі непогані перспективи створення міцних стосунків між українськими виробниками фруктів та трейдерами", — відзначає Гетьман.





