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Офіційний курс гривні до долара знову послабшав

Вівторок, 15 вересня 2020, 18:45
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 28,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 15 вересня - 33,25 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
Укр / Рус
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