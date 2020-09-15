Офіційний курс гривні до долара знову послабшав
Вівторок, 15 вересня 2020, 18:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 28,05 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 15 вересня - 33,25 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
Економічна правда
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