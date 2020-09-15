Зеленський зазначає, що "Північний потік-2" є викликом для енергобезпеки всієї Європи

Президент Володимир Зеленський зазначає, що газопровід "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки всієї Європи.

Про це він повідомив на спільному брифінгу у вівторок у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцом передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що з владою Австрії у керівництва України різні погляди на ситуацію навколо будівництва "Північного потоку-2".

"Я розумію всі складнощі, всі інвестиції, я це відверто говорив. Як Себастьян зараз говорить, я розумію, що є і компанії, і податки. Але при всьому цьому я розумію, які є серйозні виклики через Nord Stream 2. І це не тільки енергетична безпека України, я поділився детально з Себастьяном, це буде питання енергетичної безпеки всієї Європи", - зазначив Зеленський.

На його думку, Австрія могла б приділити питанню "Північного потоку-2" трохи більше уваги і подивитися на це питання з позиції України.

У свою чергу Курц зазначив, що влада Австрії і президент України "під різними кутами" розглядають питання будівництва "Північного потоку-2". "Тому що ми вважаємо, що диверсифікація в економіці - це завжди позитивний фактор.

Ми з паном президентом у нашій особистій розмові це питання трохи з'ясували. Я вважаю, що між друзями важливо відкрито говорити на будь-які теми, навіть якщо ви дотримуєтеся протилежних або зовсім різних поглядів", - наголосив він.

Раніше на брифінгу після зустрічі із Зеленським президент Австрії Александр Ван дер Беллен, відповідаючи на запитання про можливий вплив отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на будівництво "Північного потоку-2", сказав, що європейська спільнота, звісно, на це реагуватиме й дискутуватиме, але особисто Ван дер Беллен не бачить зв'язку між "Північним потоком-2" і ситуацією з Навальним.

"Північний потік-2" - це комерційний проект. До Австрії "Газпром" більше ніж 50 років постачає газ, й у нас був дуже хороший досвід співпраці з ними. І це питання абсолютно комерційне, у якого є, звісно, політичний аспект, що стосується плати за транзит газу через Україну", - зазначив він.

Президент Австрії також зазначив, що такі комерційні питання мають вирішуватися "у Європі, а не у Вашингтоні".