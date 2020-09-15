Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал 

Корпорація Roshen придбала за 66,37 мільйона гривень київський палац культури ім.С.П.Корольова для створення багатофункціонального концертного залу міжнародного класу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Палац культури маю площу 5727,2 кв.м., та знаходиться за адресою – вул. Василенко Миколи 15а.

"В якості місця розташування нового концертного залу розглядалося декілька ділянок, кожна з яких мала свої плюси і мінуси. Оптимальним місцем для нового концертного залу став, виставлений на продаж через SETAM, Палац культури ім.С.П.Корольова", - йдеться у повідомленні.

Також у Roshen заявляють, що у Києві немає сучасного концертного залу міжнародного рівня, а ті що є "фізично і морально застаріли".

Найближчим часом Корпорація проведе презентацію проєкту, де буде надана детальна інформація.