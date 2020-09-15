Фонд держмайна продав за 28,8 мільйонів готель "Слов'янський" на Чернігівщині
У Фонді держмайна заявили про успішне завершення онлайн-аукціону з продажу готелю "Слов'янський" у Новгород-Сіверському (Чернігівська обл.) - до бюджету має надійти 28,8 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.
Зазначається, що готель розташований у Новгород-Сіверському на березі річки Десна, в безпосередній близькості від Спасо-Преображенського монастиря (XI-XII ст.).
Відповідно до даних в системі Prozorro.Продажі, переможцем торгів став Роман Кійовський. На момент публікації протокол торгів на електронному майданчику не був оприлюднений.
Стартова ціна об'єкта - 28,8 млн грн, водночас на аукціоні в червні вона становила 57,7 млн грн.
Готель "Слов'янський" площею 4,8 тис. кв. м побудували в 2005 році. Номерний фонд - 30 номерів. Є конференц-зал на 40 місць, а також ресторан з залами загальною місткістю 130 чол. і диско-бар на 75 чол.
Комплекс також включає сауну з басейном, турецьку лазню, тренажерний зал, більярд-клуб і салон краси.
Нагадаємо:
До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.
Економічна правда
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