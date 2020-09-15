Профільний комітет ВР розробляє законопроект щодо е-чеку для малого бізнесу - Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики розробляє законопроект щодо умов упровадження електронного чека для малого бізнесу.

Про це повідомив глава комітету Данило Гетманцев передає Інтерфакс-Україна.

"Робоча група в комітеті розробляє спільно з представниками бізнесу законопроект, який пом'якшить умови впровадження е-чека для найменших", - написав він у Telegram-каналі у вівторок.

Повна фіскалізація бізнесу дасть змогу скоротити "тіньову" частку економіки, а також буде ефективним кроком у боротьбі з контрабандою, вважає народний депутат.

"Переконаний, ми знайдемо рішення, яке задовольнить усіх тих, хто хоче нормальних, цивілізованих правил гри. Проте точно не задовольнить тих, хто попри здоровий глузд намагається обстояти своє "право на тінь", прагнучи продовжити обман і держави, і громадян", - додав Гетманцев.