Зеленський очікує участі австрійців у конкурсах по концесії морпортів

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Австрії з офіційним візитом, заявив, що очікує участі австрійського бізнесу у конкурсах по концесії українських морпортів і приватизації держбанків.

Про це він заявив на спільному з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом брифінгу у Відні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я буду радий вітати участь Австрії в конкурсах про концесії морських портів і приватизації державних банків України", - сказав Зеленський.

Він додав, що у рамках свого візиту запросить австрійські компанії впроваджувати досвід, технології та інвестиції в великі проєкти в Україні: будівництво нових автодоріг, тунелів, гірськолижну інфраструктуру, енергетику, переробку сміття та багато інших напрямків.

Також Зеленський запросив австрійців відвідати "туристичні магніти" України і приєднатися до процесу відновлення об'єктів культурної спадщини.

За його словами, Австрія є шостим за обсягом інвестором в економіку України.

"Австрійський капітал представлений в нашій банківській і страховій сфері, деревообробної промисловості, виробництві товарів для спорту", - додав він.