Вже 12 білоруських IT-компаній вирішили "емігрувати" в Латвію

12 білоруських компаній, які представляють галузь інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та інші технологічні галузі, такі як "зелена" енергетика, перенесли діяльність до Латвії.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міністерство економіки Латвії.

Окремі компанії кваліфікувалися для отримання статусу стартапів в розумінні закону про підтримку діяльності стартапів.

Ці компанії планують перевести в Латвію близько 470 співробітників, в основному представників керівництва і ключових фахівців.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс зазначив, що зараз опрацьовуються рішення для того, щоб білоруські компанії, які прийняли таке рішення, могли якнайшвидше перенести свою діяльність в Латвії.

Створено спеціальну команду, в яку входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (ЛАІР), які у співпраці з іншими залученими установами в прискореному порядку розглядають заявки білоруських підприємців і пропонують можливі рішення.

Актуальні питання включають видачу тимчасових дозволів на проживання висококваліфікованим фахівцям і членам їх сімей, оформлення т.зв. стартап-віз, відкриття банківських рахунків і ін.

Вітенбергс повідомив, що паралельно ведеться робота з латвійськими фінансовими установами, щоб знайти компроміс і створити "зелений коридор" для заходу іноземних компаній в Латвію.

Повідомляється, що в зв'язку із складною обстановкою в Білорусі на сьогоднішній день поглиблені консультації про перенесення діяльності в Латвію отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб.

Ці компанії в Білорусі працевлаштовують понад 4 тис. осіб. Близько 30 з цих компаній працюють в сфері ІКТ, а 25 - у виробництві.

Кілька латвійських самоврядувань також зробили пропозиції білоруським підприємцям, яких обслуговує ЛАІР.

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