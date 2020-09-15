YouTube оголосив про запуск сервісу коротких відео Shorts

Відеохостинг YouTube оголосив про запуск функції створення та обробки коротких відео YouTube Shorts.

Про це йдеться у повідомленні у блозі компанії.

"Ми раді повідомити, що ми створюємо YouTube Shorts - нову короткоформатну відео-програму прямо на YouTube для зйомок коротких відео, використовуючи лише мобільні телефони.

Протягом наступних кількох днів в Індії ми запускаємо бета-версію Shorts лише на присторях Android", - йдеться у повідомленні.

"Це рання версія продукту, але ми випускаємо його зараз, щоб залучити наше глобальне співтовариство користувачів до подорожі разом із нами, коли ми створюємо та вдосконалюємо Shorts.

Ми будемо продовжувати додавати більше функцій і розширювати свою діяльність у більшості країн у найближчі місяці, вивчаючи ваші відгуки", - додали у компанії.

Зазначається, що за допомогою Shorts можна знімати відео тривалістю максимум 15 секунд, змінювати швидкість його відтворення та накладати на нього музику з бібліотеки аудіозаписів.

Економічна правда